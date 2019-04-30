Дмитрий Нагиев рассказал, при каких условиях уйдет из проекта «Голос»

Дмитрий Нагиев допустил возможность своего ухода из музыкального проекта «Голос» в случае, если его репутации будет грозить серьезный урон. Об этом ведущий рассказал телеканалу «360».

«Если репутация Первого канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — отметил он.

Кроме того, телеведущий поддержал идею Константина Эрнста об изменении способа подсчета голосов зрителей за участников финала. Нагиев признался, что находится в недоумении от сложившейся ситуации.

«Но я не третейский судья и не берусь сказать, что это нарушение правил голосования», — сказал ведущий. Ранее он допустил, что результаты шестого сезона шоу могут отменить.

На прошлой неделе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы «Голос.Дети», набрав около 56% голосов. За юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек. Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс. Выяснилось, что многие зрители считали более достойными других конкурсантов. Видеозаписи выступлений девочки заминусовали на YouTube. Люди решили, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов, мог «помочь» своему ребенку победить.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться и привлек к расследованию результатов шоу международную компанию Group-IB, специализирующуюся на расследовании киберпреступлений.