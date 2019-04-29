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29 апреля 18°C

Специалисты по киберпреступлениям проверят результаты финала шоу «Голос. Дети»

Первый канал привлек компанию Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, для проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети».

Микрофон. Выступление. Ребенок.
Микрофон. Выступление. Ребенок.
СС0

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта „Голос“», — сказал гендиректор Group-IB Илья Сачков в интервью News.ru.

Планируется выяснить, могут ли сотрудники компании, агрегирующей звонки и СМС, вносить изменения в результаты голосования, пишет ura.ru.

Что известно о «киберкомпании»

Group-IB является официальным партнером Интерпола, а также киберполиций различных отдельных стран. В том числе эксперты компании сотрудничали с ФСБ, МВД и СК РФ в работе над самыми сложными и резонансными преступлениями. Из более чем 1000 успешных расследований киберпреступных деяний (или преступных кибердеяний) свыше 150 увенчались реальными приговорами, пишет «РГ».

Скандал на Первом канале

Победительницей детского вокального конкурса стала 10-летняя дочь бизнесмена Яна Абрамова и российской певицы Алсу. В связи с этим разгорелся скандал, поскольку за юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек. К тому же зрители отметили «слабые вокальные данные» девочки.

Ранее гендиректор Первого канала отметил, что за все сезоны проекта организаторы впервые столкнулись с ситуацией, когда у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов. И заверил, что Первый канал проверит результаты голосования на шоу «Голос.Дети».

Поклонники заплатили свыше 6,87 млн рублей за победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети». Зрители, которые принимали участие в голосовании, всего потратили 16,39 млн рублей.

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