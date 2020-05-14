Дмитрий Песков рассказал, как заболел коронавирусом

Врачи поставили Дмитрию Пескову диагноз «двусторонняя пневмония». Об этом сам пресс-секретарь президента РФ рассказал в интервью «Коммерсанту».

Коронавирус у Дмитрия Пескова обнаружили по результатам одного из тестов, которые он делал «практически в ежедневном режиме».

По словам Пескова, у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая представитель Кремля сидел дома. У него стала повысилась температура и была ломота в теле. Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Но состояние стало ухудшаться и они обратились в больницу.

«В первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37», — сказал Песков.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм», — объяснил пресс-секретарь президента.

В последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля. В тот день прошло совещание, на котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил президенту РФ Владимиру Путину, что заразился коронавирусом.