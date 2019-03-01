Как на Алтае раскрывают преступления с помощью анализа ДНК

В человеческой ДНК записано больше информации, чем можно представить. Часть этих сведений успешно извлекают специалисты отдела биологических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Алтайскому краю. Эти люди помогают раскрывать изнасилования и убийства, кражи и грабежи, привлекать к ответственности браконьеров и наркоманов. Руководитель отдела Илья Панин рассказал altapress.ru , как устроена работа экспертов.

Краткое содержание

Большинство сотрудников отдела биологических экспертиз — медики, выходцы из АГМУ. Еще часть экспертов являются биологами. С приходом в МВД всем им пришлось пройти базовую юридическую подготовку.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

По образованию я педиатр, а точнее, детский хирург. После интернатуры мне предложили пойти работать в МВД. Я согласился. Позднее получил второе высшее образование на юридическом факультете АлтГУ. Мой стаж как эксперта — 16 лет. Помимо основной работы преподаю на кафедре уголовного процесса и криминалистики АлтГУ.

У каждого эксперта есть негласная специализация, любимая сфера в работе. Кто-то сосредотачивается на изучении костных останков, кто-то на экспертизах по делам о хищениях, а руководитель ДНК-лаборатории чаще всего берется за изучение следов тяжких и особо тяжких преступлений.

В Лаборатории. Микроскоп. СС0

Как устроена ДНК-лаборатория

Назначая экспертизу, следователь задает ряд вопросов, которые можно свести к двум: что это за следы и кому они принадлежат. Чтобы ответить на них, эксперту приходится пропускать объект исследования через несколько этапов.

Этап 1. Выемка следов

Сначала специалист осматривает вещдоки с места преступления и изымает следы для исследования.

«Наши сотрудники тоже ездят на осмотры мест преступлений. Мы изымаем как биологические следы (кровь, слюну, сперму, волосы, эпителий, фрагменты костей и мышц), так и традиционные криминалистические (следы пальцев рук, подошв обуви, шин транспортных средств, взлома). Первые поступают на исследование в лабораторию ДНК-анализа, а вторыми занимаются эксперты-трасологи, дактилоскописты и другие наши коллеги», — говорил Илья Панин.

Кровь. Ромашки. СС0

Вещи с места преступления осматривают с помощью искусственных разноволновых осветителей, которые помогают разглядеть то, что не видно невооруженному глазу: например, высохшую кровь на темной ткани. На этом же этапе берут предварительные пробы с помощью реагентов, если это необходимо.

Этап 2. Выделение ДНК

Предметы помещают в пробирки с реактивами и выясняют, является ли след на них биологическим: грубо говоря, доказывают, что на одежде нашли пятно крови, а не кетчупа или варенья.

Затем из следа выделяют ДНК — вручную либо с помощью автоматической станции. Она значительно ускоряет работу эксперта. Работает аппарат на основе магнита: его частицы адсорбируют на себе ДНК.

«Самые сложные для исследования — костные останки, они нуждаются в проведении множества предварительных стадий. А вот, к примеру, с окурка со свежей слюной выделить ДНК значительно проще», — говорит Илья Панин.

Илья Панин , руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Этап 3. Проверка качества ДНК

Полученные после второго этапа пробы эксперты проверяют на пригодность для анализа.

«Каждый объект — это черный ящик. Мы зачастую не знаем наперед, насколько качественным получится анализ. ДНК из останков, которые долго лежали в воде или на жаре, или следы с давнишнего преступления очень сложно изучать из-за процессов деградации», — говорит Илья Панин.

Количество ДНК в пробе тоже немаловажно: производители реактивов установили минимальный и максимальный порог, при котором они могут гарантировать качество результата. Меньше или больше нормы одинаково плохо.

«Если ДНК мало, мы пропускаем пробу через фильтр. Ее концентрация увеличивается за счет уменьшения объема содержимого. Если же ДНК много: мы разбавляем ее водой», — пояснил Илья Панин.

Геном человека. ДНК. СС0

После того, как эксперт выяснил качество пробы либо скорректировал ее, он приступает к размножению ДНК методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Под влиянием высоких температур цепочка ДНК разделяется, к полученным отрезкам достраивается вторая часть и соединяется снова — из одной цепочки получается две, из двух — четыре, и так далее.

Этап 4. Получение генетического профиля

На этом этапе из полученных ДНК-цепочек методом капиллярного электрофореза эксперт получает генетический профиль в числовом значении. Основное требование: частота встречаемости генотипа должна превышать число жителей Земли, чтобы исключить повторение.

«Мы получаем генотипы, частота встречаемости которых измеряется в 24-й степени. На Земле живет 7 млрд, это только 9-я степень. То есть, второго такого генотипа на планете просто нет. Поэтому мы не даем ответов с вероятностью, как в бюро судебных экспертиз: мы говорим точно, этому человеку принадлежит профиль или нет», — говорит Илья Панин.

ДНК-экспертиза. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Этап 5. Оформление заключения

Получив генотип, эксперт сравнивает его с полученным ранее генотипами подозреваемых и делает вывод о том, кому принадлежит образец ДНК.

Специалисты в отделе биологических экспертиз универсальные: один человек делает всю работу от первого до последнего этапа самостоятельно. Это необходимость, поскольку каждый специалист несет уголовную ответственность за фальсификацию заключения.

«Если каждый этап будут делать разные люди, то в случае получения неверного заключения будет сложно выяснить, кто допустил ошибку. Поэтому каждый эксперт должен персонально отвечать за свое заключение. И это правильно, ведь на кону стоит человеческая жизнь. Кого-то в результате оправдывают, а кого-то выводят на чистую воду», — поясняет Илья Панин.

Медицина. Здоровье. Анализы. СС0

Все в базе

Генотипы, которые не подошли ни одному из подозреваемых, попадают в общероссийскую базу. Следы могут принадлежать людям из других регионов. Иногда случается, что человека подозревают в другом преступлении, но с помощью базы удается установить его причастность к делам прошлых лет.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

У нас в крае был случай изнасилования в одном из районов. Был получен генетический профиль, и вскоре он совпал с данными человека, которого проверяли в связи с кражей. В итоге к краже он оказался непричастен, а за изнасилование его осудили.

Иногда люди сами себя оговаривают, чтобы попасть в колонию, но эксперты могут опровергнуть такие заявления.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

Однажды в ходе следствия по факту убийства новорожденного в Новоалтайске пара людей, ведущих асоциальный образ жизни, дала признательные показания. Сказали, что это якобы их ребенок, и они его убили. Просто на дворе была осень, они испытывали материальные трудности и знали, что в СИЗО они будут в тепле и накормлены. Наш анализ показал, что они не имеют никакого отношения к этому случаю.

Илья Панин , руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смешанные следы

ДНК-лаборатория делает экспертизы не только для МВД, но и для СКР, ФСБ, судов, таможни. Чаще всего экспертам приходится работать по делам об убийствах, изнасилованиях, кражах, разбоях, грабежах, ДТП, незаконной охоте, незаконном обороте наркотиков.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

В силу обстоятельств нам все равно приходится работать со смешанными следами. Однажды мы помогали раскрыть убийство девушки: ее задушили возле автомобиля. Как стало известно позднее, она поссорилась со своим попутчиком-мужчиной, и он ее убил. В ходе борьбы потерпевшая поцарапала злоумышленника. Нам привезли срезы ее ногтей с кровью. В результате был получен смешанный профиль: она и неустановленный мужчина. Убийство в итоге раскрыли: профиль подозреваемого совпал со смешанным.

Отделить один профиль от другого практически невозможно. Но эксперт может сказать, присутствует ли в нем след конкретного человека или нет. Такая работа требует от специалиста серьезного внимания, приходится перестраховываться несколько раз.

В Барнауле нашли человеческие останки. Михаил Хаустов

Неопознанные трупы

Бывают случаи, когда с биологическими следами происходят серьезные изменения.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

Кругом бактериальная флора, постоянно идут процессы разложения. Посудите сами: если вы оставите кастрюлю с супом на столе в жару, то на следующий день он испортится. Так и с останками. Это ведь тоже биология. К примеру, обгоревшие останки, если на них осталась какая-то ткань, будет проще исследовать, чем те, что пролежало несколько дней в воде.

Чем меньше прошло времени с момента совершения преступления до изъятия следов, тем выше точность исследования. Тем не менее, современные технологии позволяют раскрывать преступления прошлых лет, получать ДНК эксгумированных останков.

«За год с нашей помощью удается опознать порядка 40 неопознанных трупов», — заявил Илья Панин.

Экспертиза. Кровь. СС0

Сериал «След» и тесты на национальность

Биологические экспертизы в органах МВД Алтайского края делают с 1978 года. В 1986 году английским криминалистам впервые удалось раскрыть преступление с помощью ДНК-анализа. А уже в 1993 году аналогичную экспертизу сделали в Барнауле. Но работа экспертов до сих пор иногда удивляет даже их коллег-следователей.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

Однажды мы делали целый ряд экспертиз по сложному ДТП. В итоге смогли дать четкий ответ, кто сидел за рулем, кто на других местах, и даже кто сел в машину последним. Следователь получил результаты и обалдел: «Как вы это узнали?» За это время он сам уже предварительно установил картину преступления, а наша экспертиза ее подтвердила.

Уже сейчас в России функционируют передвижные лаборатории, в которых можно проводить анализы, не отходя от места происшествия — прямо как в сериале «След» (сериал о сотрудниках вымышленной Федеральной экспертной службы, прим. ред.)

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

Я философски отношусь к таким сериалам. Местами смешно, конечно, но может, они показывают наше будущее? Возможно, лет через 10 мы сможем описать внешность человека по найденному следу.

ДНК-экспертиза. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Уже сейчас можно установить национальное происхождение человека по Y-хромосоме, а в случае с представителями из малых народностей — вплоть до деревни, в которой он родился. В криминалистике к таким исследованиями прибегают нечасто: они отнимают много времени и средств. Но иногда без них не обойтись.

Илья Панин,

руководитель отдела биологических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по Алтайскому краю:

С помощью исследования по Y-хромосоме удалось раскрыть серию изнасилований и убийств в Иркутске. Эксперты установили национальность преступника, следователи сузили круг подозреваемых до 30 человек и нашли преступника.

Факты

1 марта исполняется 100 лет со дня основания экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел.