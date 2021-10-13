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Жизнь

Дно: эксперты выявили города, где больше всего матерятся

Самым матерящимся городом России третий год подряд стал населенный пункт Дно в Псковской области, пишет «Говорит Москва» со ссылкой на ежегодное исследование.

Курорты. Анапа.
Курорты. Анапа.
pixabay.com.

Второй в списке оказалась Анапа, которая отстала от Дна по употреблению нецензурной лексики более чем в 10 раз. Третья в рейтинге — Москва.

А Санкт-Петербург, который принято называть культурной столицей, попал на шестую строчку.

Метод

Чтобы определить самый матерящийся город России, составители рейтинга изучают блоги, соцсети и мессенджеры на предмет употребления нецензурной лексики, пишет bfm.ru. В этом году специалисты отметили снижение количества брани в них на 8,9% по сравнению с 2020 годом.

На это мог повлиять закон о запрете мата в соцсетях, вступивший в силу в феврале.

Песнь депутата

На Сахалине депутата от КПРФ Сергея Булатова решили проверить после песен с нецензурной лексикой, сообщает в своем Telegram местный Центр управления регионом.

«Сахалинские соцсети взбудоражены поведением депутата из Томари. На уже удаленном из TikТоk ролике народный избранник поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье автомобиля, который ведет Булатов, находятся дети», — рассказали в ЦУР.

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