Дно холода. Алтайский край погрузился в трехдневный период сентябрьских заморозков

Трехдневный период заморозков начался в Алтайском крае — с 10 по 12 сентября в регионе действует штормовое предупреждение.

Как ранее сообщал altapress.ru, в утренние часы в крае вероятны заморозки на почве 0…-2 градуса.

Днем 10 сентября в регионе будет +12…+17 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди. Скорость ветра составит 3 — 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В последующие двое суток, несмотря на утренние заморозки, дневные температуры будут нарастать. Так, 11 сентября в крае будет +15…+20 градусов, а 12 сентября местами по региону воздух прогреется до +23 градусов.

Ранее в алтайском ЦГМС сообщали, что с этим потеплением регион вступит в сезон бабьего лета.