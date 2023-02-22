До +8 градусов. Долгожданное тепло пришло в Алтайский край

Погода в Алтайском крае
22 февраля ночью передают до −4…−9 градусов, местами до 14 градусов мороза. Днем может потеплеть до +5 градусов. Однако из-за перепада температур на дорогах местами возможна сильная гололедица.
23 февраля столбики термометров покажут всего −3…−8 градусов ночью. Местами — похолодание до -13. Днем также ожидаются плюсовые температуры — +2…+7 градусов.
24 февраля будет самым теплым днем. Ночью установится температура до 0…-5 градусов. А днем — будет до +8. Местами небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнуле
В Барнауле в эти дни ожидают небольшой снег, ночью преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.
В последующие дни ночью ожидают температуру от 0…-6 градусов ночью и +1 градус днем. А в самый теплый день — 24 февраля — потеплеет до +5 градусов.
Ветер юго-западный, 5−10 м/с.