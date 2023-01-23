23 января
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Жизнь

До 0 градусов. Мощное потепление нагрянет в Алтайский край

После сильных морозов неожиданное потепление придет в Алтайский край. Altapress.ru сравнивает погоду в популярных сервисах.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0

По данным алтайского Гидрометцентра, теплеть начнет с 23 января. Во вторник температура днем составит −6…−11 градусов в Алтайском крае. На этой отметке она продержится до среды, а 26 января в предгорьях местами достигнет -1 градуса.

Но вместе с оттепелью в регион придут сильный снег и метели. Ветер будут западный, 6−11 м/с, местами — порывы до 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае и Барнауле
Погода в Алтайском крае и Барнауле
Гидрометцентр по Алтайскому краю

«Яндекс.Погода» свидетельствует, что ежедневно в течение недели температура будет падать на один-два градуса. В пятницу столбики термометров вовсе покажут 0 градусов.

Погода в Алтайском крае на 10 дней
Погода в Алтайском крае на 10 дней
Яндекс. Погода

А вот Gismetio настроен не так оптимистично. По прогнозам сервиса, температура в течение недели будет держаться на отметке −7…−9 градусов в Барнауле.

Погода в Барнауле в течение 10 дней
Погода в Барнауле в течение 10 дней
Gismetio

Ранее в Алтайском крае в северных районах региона похолодало до -41 градуса.

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