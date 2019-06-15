«До и после». Алтайский блогер привёл в свой дом одинокого старика

Блогер из Алтайского края Сергей Солванов снял социальный видеролик, где показал преображение одинокого старика. Пожилой мужчина уже давно потерял смысл жизни и начал выпивать, но видеоблогер решил помочь ему, пишет «Комсомольская правда».

Герой видеоролика — 72-летний Аверьян Макарыч, который живет в райцентре Ельцовского района, в ветхом доме, в котором нет ни печки, ни света, ни воды. Близких у пенсионера тоже нет, поэтому блогер решил помочь ему. Познакомились они, потому что Аверьян Макарыч покупал еду в продуктовом магазине, где Солванов иногда работает.

«Я не побрезговал посадить его в машину за 5 миллионов, завести в свою баню, в которой моется вся моя семья. Привел в свой дом, покормил, подстриг, побрил. Я так поступил потому, что в первую очередь — это пожилой человек. Заботиться о нем некому», — рассказал Сергей в интервью «КП».

Видеоролик, на котором видно, как преобразился пожилой мужчина, Солванов опубликовал в Instagram, где у него 73 тысячи подписчиков.

«Сейчас у молодежи совсем другие ценности. Сто раз замечал, сколько мы социальные эксперименты снимали, все мимо проходят, уткнувшись в свои телефоны. И единственный способ достучаться до людей — это через социальные сети. Потому что для них сейчас какой-то блогер авторитетнее, чем, допустим, родители», — отметил видеоблогер.