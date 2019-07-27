До Иркутской области дошла гуманитарная помощь Алтайского края

26 июля в социально-экономическом отделе администрации Нижнеудинска Иркутской области приняли гуманитарную помощь из Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Сбор самого необходимого для жителей подтопленных территорий Иркутской области организовали в 69 муниципалитетах Алтайского края. Постельные принадлежности, муку, крупы и другие продукты — всего собрали около 20 тонн гуманитарного груза.

Сообщается, что в организации сбора и погрузке приняли участие представители подразделений МЧС России, а технику для отправки предоставил предприниматель, председатель общественного совета Министерства транспорта Алтайского края Алексей Паженцев.

Что произошло в Иркутской области?

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Погибли 22 человека. в результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.