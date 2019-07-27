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Жизнь

До Иркутской области дошла гуманитарная помощь Алтайского края

26 июля в социально-экономическом отделе администрации Нижнеудинска Иркутской области приняли гуманитарную помощь из Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Гуманитарная помощь Алтайского края.
Гуманитарная помощь Алтайского края.
altairegion22.ru

Сбор самого необходимого для жителей подтопленных территорий Иркутской области организовали в 69 муниципалитетах Алтайского края. Постельные принадлежности, муку, крупы и другие продукты — всего собрали около 20 тонн гуманитарного груза.

Сообщается, что в организации сбора и погрузке приняли участие представители подразделений МЧС России, а технику для отправки предоставил предприниматель, председатель общественного совета Министерства транспорта Алтайского края Алексей Паженцев.

Что произошло в Иркутской области?

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Погибли 22 человека. в результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.

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