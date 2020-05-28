До 30 июня продлили «режим самоизоляции бизнеса» в Новосибирской области

Постановление обобщает меры, которые необходимо принять юрлицам и предпринимателям. При этом срок действия документа продлили до 30 июня 2020 года.
«Предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров <…> работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов <…> за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки», — говорится в сообщении.
Также приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий «с очным присутствием граждан».
Закрыты парки культуры и отдыха, различные аттракционы, дискотеки, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнат. Кроме того, введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
В постановлении подчеркивают необходимость обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.
«Предприниматели должны не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании», — подчеркнули в правительстве региона.
Граждан по-прежнему обязывают использовать гигиенические маски при проезде во всех видах общественного транспорта, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек и не только.
Напомним, ранее чиновники без масок обсудили, как заставить жителей Новосибирска соблюдать масочный режим.