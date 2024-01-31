До конца года начнется движение по развязке на Замеиногорском тракте

Движение по трехуровневой развязке на пересечении Змеиногорского, Южного и Лесного трактов должно начаться до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Сложное сооружение называют уникальным и самым крупным объектом за последние 10 лет.

Известно, что на сегодняшний день проект идет строго по графику. Готовность объекта составляет порядка 45%. А завершить работы планируют к концу 2024 года, отметил Виктор Томенко.

Общая стоимость развязки — 2,9 миллиарда рублей. В сумму привлекли средства из инфраструктурного бюджетного кредита.

При этом новая развязка станет одним из знаменитых украшением города, поэтому скорее всего там соорудят подсветку.

Транспортная развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с объектами нового жилищного строительства, с промышленной зоной и со спальными районами.

Также объект обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» и Р-256 «Чуйский тракт».

Ранее altapress.ru показывал, как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте и будут ли снова менять схему движения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале