До плюс 17 градусов жары ожидается в начале апреля в Барнауле

Возможны небольшие кратковременные дожди.
Ночью температура будет воздуха будет около нуля градусов, и это благоприятно скажется на паводковой ситуации.
Однако с 4 апреля придет потепление.
К выходным дневная температура может достигнуть 17 градусов, ночные до 8 градусов тепла. Это вызовет таяние снега, оставшегося на полях.
Ветер юго-западный.
Это — предварительный прогноз.
Между тем зима еще пытается цепляться за город и пугает то внезапным снегом, то порывом ветра. Но весна все ближе, а солнце - теплее. Сугробы растворяются в большие лужи, на деревьях появляются первые почки, а из-под земли выбиваются самые смелые весенние цветы.
А барнаульские лыжники радуются хорошему состоянию Трассы здоровья. Пока в центре Барнаула дороги превращаются в реки, в лесу продолжается зима. Потепление не затронуло трассу.
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