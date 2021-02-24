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24 февраля
Жизнь

До пяти лет тюрьмы может грозить любому за оскорбление ветеранов ВОВ

Ирина Яровая, вице- спикер Госдумы, пояснила, какое наказание парламентарии от «Единой России» предлагают установить за оскорбления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Это лишение свободы сроком на пять лет и штраф в размере 5 млн рублей, сообщает «Российская газета».

День Победы. Барнаул. 2020 год.
День Победы. Барнаул. 2020 год.
Анна Зайкова.

Ранее появилась новость от том, что депутаты Госдумы подготовили поправку к законопроекту о защите исторической памяти, который уже прошел первое чтение. В ней говорится об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. Парламентарии хотят отнести это к одной из форм реабилитации нацизма.

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов», — заявила Ирина Яровая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
Юрий Сушков

По ее словам, речь идет об оскорблении памяти не только ныне живущих ветеранов, но и ушедших из жизни. В необходимости сурового наказания за глумление над героями депутатов убедил в том числе и процесс по делу блогера Алексея Навального.

Согласно решению суда, «берлинский пациент» должен выплатить за клевету на ветерана ВОВ Игната Артеменко штраф в 850 тыс. рублей.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

Разработчики поправки предлагают использовать более жесткие меры, а именно уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, за оскорбление памяти защитников Отечества. Изменения разработаны в ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).

Справка

Поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов должны были внести в Госдуму 24 февраля. Соавторами Яровой стали глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководитель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

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