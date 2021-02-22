Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма

Депутаты Госдумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, это хотят отнести к одной из форм реабилитации нацизма, сообщает ТАСС.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

С такой инициативой выступили заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

Все — члены фракции «Единая Россия».

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — сказала Яровая.

Поправки вносят ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

Ранее суд признал оппозиционного политика Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Политика приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.