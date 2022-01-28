До реконструкции барнаульского аэропорта остался один шаг

Для начала реконструкции осталось только получить оценку в части дополнительной эмиссии акций АО «Авиапредприятие «Алтай», совладельцем которого является «Новапорт».
Это пройдет в феврале, а весной уже планируют начать модернизацию аэропорта.
«Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал», — почеркнул Рудаков.
В ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса, что позволит не закрывать аэропорт на время проведения работ.
Появятся современное светосигнальное оборудование, перроны, которые подходят к телетрапам.
Ранее altapress.ru подробно писал об этом.