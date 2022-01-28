До реконструкции барнаульского аэропорта остался один шаг

Аэропорт Барнаула обещают сделать очень современным. Грядущую реконструкцию вновь обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

Для начала реконструкции осталось только получить оценку в части дополнительной эмиссии акций АО «Авиапредприятие «Алтай», совладельцем которого является «Новапорт».

Это пройдет в феврале, а весной уже планируют начать модернизацию аэропорта.

«Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал», — почеркнул Рудаков.

В ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса, что позволит не закрывать аэропорт на время проведения работ.

Появятся современное светосигнальное оборудование, перроны, которые подходят к телетрапам.

Ранее altapress.ru подробно писал об этом.