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Жизнь

«Прощайте, ватные палочки». Когда в России могут запретить производство одноразового пластика

В России могут ввести запрет на производство пластиковых товаров и упаковки. Рассказываем, когда произойдет переход на экологичную тару и какие «неправильные» изделия уйдут с рынка.

Ватная палочка
Ватная палочка
СС0
1 Когда ждать пластиковую реформу?

Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки могут ввести через 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева.

2 Какую продукцию ликвидируют?

РЭО составила список из 28 товаров, которые рекомендуют запретить к производству. В него включили одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, ватные палочки, капсулы от кофе, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичного полиэфира. — Прим. ред.), пачки для табачной продукции, упаковка для перепелиных и куриных яиц, пакеты — дойпак, флоупак и другие.

Мусорный пакет.
Мусорный пакет.
СС0

Планируется, что в течение предстоящих 2 лет на предприятиях создадут инфраструктуры для производства замещающих изделий.

3 Что еще предлагают в РЭО?

Также в стране нужно создать рынок вторсырья, считает Буцаев. «Мы сортируем 20% отходов, а перерабатываем 5%. То есть отсортировываем больше, чем уходит в использование в качестве вторсырья», — цитирует ТАСС эксперта.

Пластиковые бутылки.
Пластиковые бутылки.
СС0

Если рынка вторсырья не будет, то не заработает экономика замкнутого цикла, отметил глава РЭО.

Напомним, в российском Минэкономразвития приняли решение отложить мусорную реформу до 2024 года.

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