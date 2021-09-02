«Прощайте, ватные палочки». Когда в России могут запретить производство одноразового пластика

Запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки могут ввести через 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева.
РЭО составила список из 28 товаров, которые рекомендуют запретить к производству. В него включили одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, ватные палочки, капсулы от кофе, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичного полиэфира. — Прим. ред.), пачки для табачной продукции, упаковка для перепелиных и куриных яиц, пакеты — дойпак, флоупак и другие.
Планируется, что в течение предстоящих 2 лет на предприятиях создадут инфраструктуры для производства замещающих изделий.
Также в стране нужно создать рынок вторсырья, считает Буцаев. «Мы сортируем 20% отходов, а перерабатываем 5%. То есть отсортировываем больше, чем уходит в использование в качестве вторсырья», — цитирует ТАСС эксперта.
Если рынка вторсырья не будет, то не заработает экономика замкнутого цикла, отметил глава РЭО.
Напомним, в российском Минэкономразвития приняли решение отложить мусорную реформу до 2024 года.