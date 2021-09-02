«Прощайте, ватные палочки». Когда в России могут запретить производство одноразового пластика

2 Какую продукцию ликвидируют?

РЭО составила список из 28 товаров, которые рекомендуют запретить к производству. В него включили одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, ватные палочки, капсулы от кофе, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичного полиэфира. — Прим. ред.), пачки для табачной продукции, упаковка для перепелиных и куриных яиц, пакеты — дойпак, флоупак и другие.

Мусорный пакет. СС0

Планируется, что в течение предстоящих 2 лет на предприятиях создадут инфраструктуры для производства замещающих изделий.