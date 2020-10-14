«Добиться большей дисциплины»: губернатор объяснил, зачем нужны новые ковидные ограничения в Алтайском крае

Об этом глава региона высказался в ходе встречи с медиками ковидного госпиталя в пятой городской больнице Барнаула.
Общаясь с врачами, губернатор подчеркнул, что сегодня стабилизация эпидемиологической ситуации в крае — главная задача регионального правительства региона и других органов исполнительной власти, предприятий и организаций.
При этом он подчеркнул, что эпидобстановка действительно тяжелая — в первую очередь в городах и населенных пунктах с высокой плотностью населения.
Говоря о новых мерах по борьбе с коронавирусом, он отметил, что они призваны стабилизировать ситуацию.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Нет необходимости принимать решения радикального плана, но в принципе мы можем добиться большей осмотрительности, осторожности от тех, кто ходит в магазины, ездит в транспорте. Мы должны добиться лучшей дисциплины.
Какие изменения внесены в «ковидный» указ
Во-первых, в регионе ужесточается масочный режим. Гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещается нахождение в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования.
Обслуживание граждан без масок запрещается, а ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников помещений и объектов транспорта.
Работодателям в городских округах Алтайского края рекомендовано ввести гибкий рабочий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время, чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте.
В школах Алтайского края будет усилен контроль за состоянием учащихся, которые приходят на учебу, а осенние школьные каникулы продлены до 9 ноября и продолжатся две недели.
Те школы, где 30 и более процентов учителей находятся на больничном, смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы.
Краевом минспорту дано поручение принять меры по ограничению участия зрителей при проведении соревнований.
Для оказания помощи учреждениям здравоохранения будут привлекаться волонтеры.
Также в регионе через систему-112 будет организована SMS-рассылка о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19.
Кроме того, руководителям органов исполнительной власти, главам городов и районов рекомендовано сократить проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 30 ноября.
Напомним, что в Алтайском крае по состоянию на 13 октября общее число заболевших коронавирусом составило 15 508 человек, выздоровело 13 413 человек. Всего с начала пандемии умерло уже 596 пациентов.