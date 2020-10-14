«Добиться большей дисциплины»: губернатор объяснил, зачем нужны новые ковидные ограничения в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о внесенных им изменениях в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса в регионе, подчеркнув, что эти шаги позволят «добиться лучшей дисциплины» в борьбе с COVID-19.

Об этом глава региона высказался в ходе встречи с медиками ковидного госпиталя в пятой городской больнице Барнаула.

Общаясь с врачами, губернатор подчеркнул, что сегодня стабилизация эпидемиологической ситуации в крае — главная задача регионального правительства региона и других органов исполнительной власти, предприятий и организаций.

При этом он подчеркнул, что эпидобстановка действительно тяжелая — в первую очередь в городах и населенных пунктах с высокой плотностью населения.

Говоря о новых мерах по борьбе с коронавирусом, он отметил, что они призваны стабилизировать ситуацию.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Нет необходимости принимать решения радикального плана, но в принципе мы можем добиться большей осмотрительности, осторожности от тех, кто ходит в магазины, ездит в транспорте. Мы должны добиться лучшей дисциплины.

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

Какие изменения внесены в «ковидный» указ

Во-первых, в регионе ужесточается масочный режим. Гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещается нахождение в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования.

Обслуживание граждан без масок запрещается, а ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников помещений и объектов транспорта.

Работодателям в городских округах Алтайского края рекомендовано ввести гибкий рабочий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время, чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте.

В школах Алтайского края будет усилен контроль за состоянием учащихся, которые приходят на учебу, а осенние школьные каникулы продлены до 9 ноября и продолжатся две недели.

Те школы, где 30 и более процентов учителей находятся на больничном, смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Краевом минспорту дано поручение принять меры по ограничению участия зрителей при проведении соревнований.

Для оказания помощи учреждениям здравоохранения будут привлекаться волонтеры.

Также в регионе через систему-112 будет организована SMS-рассылка о мерах профилактики и предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, руководителям органов исполнительной власти, главам городов и районов рекомендовано сократить проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 30 ноября.

Напомним, что в Алтайском крае по состоянию на 13 октября общее число заболевших коронавирусом составило 15 508 человек, выздоровело 13 413 человек. Всего с начала пандемии умерло уже 596 пациентов.