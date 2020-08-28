Доброго и отзывчивого экс-замминистра здравоохранения арестовали по делу на 47 млн рублей

В Бурятии бывшего заместителя министра здравоохранения республики Наталью Бухольцеву подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает региональный СК.

Бухольцева в течение 9 лет возглавляла городскую поликлинику № 6 в Улан-Удэ, занимала пост замминистра здравоохранения, а в июне 2020 года — назначили главврачом горбольницы № 4.

Сейчас медика подозревают в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и «служебном подлоге».

«В январе 2018 года вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта», — рассказали в ведомстве.



Цена вопроса — более 70 млн рублей, при этом вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 миллионов.

Примечательно, что часть имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главврач подписала акт приемки, поэтому регулярно вносились платежи за «его использование».

«В результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн рублей», — подсчитали в СК.

Бухольцеву заключили под стражу. После этого несколько известных жителей Бурятии выступили в защиту медика, сообщает «Аригус».

Зарплата врача. medrussia.org.

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов написал в своем Facebook, что еще в понедельник встречался с Бухольцевой, а «сегодня новость» ошарашила.

«В этот понедельник я приехал <…> Наталья Андреевна в этой должности не большой отрезок времени, но очень подробно и компетентно все рассказала, вместе наметили наиболее важные вопросы, требующие решений. В том числе поиск земельного участка для строительства врачебной амбулатории по федеральной программе. Необходим ремонт зданий, всего не перескажешь — проблем хватает, как и везде. Я все записал и наметил уже примерный план действий по помощи лечебному учреждению. Сегодня новость — Бухольцеву арестовали», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что не поддерживает решение следствия о заключении врача под стражу.

«Всю жизнь работавший в медицине человек, возможно, заслуживает снисхождения — подписки о невыезде, домашнем аресте. Неужели так опасна для общества? Ошибки и проступки бывают у всех», — добавил Гергенов, отметив, что с женщинами необходимо «помягче как-нибудь».

Ранее в Томской области главу местного облздрава, уволенного после фото из морга, отправили принимать роды.