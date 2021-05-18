Доброволец зарыбил Обь в Алтайском крае

Сиренко уверен, что у местного туризма есть будущее, ведь Каменский район издревле рыбным считался и сюда наведываются заядлые рыбаки из соседних регионов.

Зарыбление Оби в Камне. izvestiy-kamen.ru

В планах у добровольца выпустить в Обь еще две партии мальков судака.

«Сами живем на реке, а рыбачить зачастую ездим в Соколово, Малетино, Спирино, на Аллакскую протоку. А я не так давно приобрел в Камне лодочную станцию, навел порядок на ней, вот и озадачился следующим шагом. Пусть это будет мой скромный вклад в развитие родного города. Верю, что со временем он будет очень ощутим», — поделился мужчина с «Каменскими известиями».

Ранее предприниматель из Алейского района Иван Белоруков за несколько лет сделал из пересыхающего водоема богатое зарыбленное озеро. Сейчас он поставляет раков по всей России и планирует заняться искусственным разведением членистоногих.