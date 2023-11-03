5 ноября
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Жизнь

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за пять лет рассказала о состоянии здоровья мамы

Почти пять лет ничего неизвестно о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
Соцсети

У известной актрисы обнаружили глиобластому — самую агрессивную форму рака головного мозга, пишет kp.ru.

Семья Анастасии Заворотнюк ведет закрытый образ жизни и никак не комментирует происходящее. Однако на днях дочь "прекрасной няни" впервые за долгое время рассказала о том, как чувствует себя ее мама.

Один из комментаторов поинтересовался, как чувствует себя ее мама.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет", — ответила дочь Анастасии.

В мае 2020 года о лечении Анастасии Заворотнюк доложили президенту РФ Владимиру Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.

Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. Обнародованная на высшем уровне информация о состоянии и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк является показателем прозрачности деятельности ученых, считает Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

Он предположил, что диагноз актрисы раскрыли с официального разрешения ее родственников. В противном случае были бы нарушены этические нормы, в рамках которых произошел бы выход за пределы передачи информации.

В 2019 году СМИ сообщили, что артистка якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга, пишет ura.ru. В сентябре Анастасию Заворотнюк госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Артистку выписали из больницы с официальным диагнозом — глиобластома.

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимает посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.

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