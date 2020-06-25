Дочь Пескова раскритиковала золотую молодежь

«В России понятие «золотая молодежь» всегда ассоциируется с «детками богатых родителей", разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования», — отметила Пескова.

По ее мнению, в нынешней Европе данное выражение утратило актуальность. Она общалась со многими европейцами, после чего пришла к выводу, что деление на разные социальные группы не так сильно выражено в странах Евросоюза.

После этого девушка отметила, что она действительно родилась в богатой семье. Но ее никто не баловал. Родители приучили ее к труду и научили зарабатывать деньги самостоятельно.

«Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаем. Но мы не относимся к золотой молодежи. Вместо безлимитной карточки нам дали воспитание», — подытожила дочь официального представителя Кремля.

Ранее Елизавета порассуждала, почему погружается в депрессию «золотая молодежь» из богатых семей.

Накануне в интервью Forbes она рассказала, что планирует последовать примеру отца, дедушки и прадедушки и сделать карьеру на дипломатическом поприще, а также осудила беспредел от правоохранительных органов.