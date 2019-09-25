Дочь Заворотнюк прокомментировала сообщения о здоровье актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать вымышленными сенсациями о здоровье ее матери.

«Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Анна попросила представителей СМИ оставить в покое близких артистки.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо!» — подчеркнула Заворотнюк-младшая.

Правда, впоследствии девушка удалила свой пост.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии, пишет bfm.ru. По некоторым данным, у нее неоперабельная опухоль мозга.

Ранее автор проекта «Однажды…» на НТВ, друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров высказал мнение относительно шумихи вокруг ее здоровья и рассказал всё, что достоверно знает о происходящем с актрисой.

Врачи. Операция. СС0

Вторая операция

По словам журналиста, Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом ему сказала директор актрисы Марина Потапова. По ее словам, теперь «появился маленький луч надежды».