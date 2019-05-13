Алтайская краевая прокуратура опубликовала доходы всех прокуроров региона и их замов за 2018 год. Altapress.ru проанализировал декларации и выяснил, что новый руководитель надзорного ведомства оказался беднее не только своего предшественника, но и многих подчиненных.

Новый прокурор Алтайского края Александр Руднев за 2018 год заработал 2 млн 366,5 тыс. рублей. Доход его супруги составил 103 тыс. рублей. У них в пользовании есть квартира площадью 134,9 кв. метров. В собственности у прокурора находится 1/14 часть земельного участка площадью 626 кв. метров. У его жены имеется нежилое помещение площадью 16,7 кв. метров. В доходах за прошлый год оно помечалось как парковочное место.

Никакого имущества с 2017 года у прокурора и его семьи, судя по декларации, не прибавилось, а о доходах за 2017 год как заместителя прокурора по Волгоградской области он не сообщал. Александра Руднева назначили на должность прокурора Алтайского края в апреле 2019 года, поэтому все данные в декларации относятся к периоду его работы в другом регионе.

Александр Руднев , прокурор Алтайского края. www. prok-altai.ru

Замы прокурора края заработали по 2,7−2,8 млн рублей за год. У всех у них есть автомобили (марки Nissan, Mitsubishi, Тoyota). Годовой доход их жен варьируется от 46 тыс. до 1,5 млн рублей.

Бывший прокурор Алтайского края Яков Хорошев, который с февраля 2019 года занимает аналогичную должность в Новосибирской области, за 2018 год заработал 3 млн 390 тыс. рублей. У него и супруги задекларированы квартира в пользовании площадью 127,6 «квадратов» и квартира в собственности площадью 67,6 «квадратов». Также у бывшего алтайского прокурора есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и гаражный бокс на 25,7 кв. метров. Его супруга за год заработала 225,5 тыс. рублей.

Яков Хорошев , экс-прокурор Алтайского края , прокурор НСО. Анна Зайкова

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров за 2018 год заработал больше, чем бывший или нынешний краевые прокуроры — 4 млн 769 тыс. рублей. У его жены доход оказался еще выше: 5 млн 736 тыс. рублей. В собственности у супругов есть земельный участок в 589 кв. метров и жилой дом площадью 165 кв. метров. Также у супруги Елизарова есть квартира площадью 48,6 «квадратов». Прокурор ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser, а его жена на Suzuki Grand Vitara.

Замы прокурора Барнаула Сергей Роговой и Андрей Аксенов заработали по 1,3 и 1,4 млн рублей за год, а их жены — по 1,3 и 460 тыс. рублей соответственно.

Прокурор Ленинского района Барнаула Юрий Риферд заработал в 2018 году 3,5 млн рублей. У него в собственности есть половина квартиры в 33 «квадрата» и еще одна квартира примерно такой же площади в пользовании. Ездит прокурор на автомобиле ГАЗ-21.

Прокурор Индустриального района Барнаула Владимир Дондуков заявил о годовом доходе в 2 млн 375 тыс. рублей. У него есть два земельных участка, два гаража, квартира в 41,4 кв. метров и дом в 147 «квадратов». Ездит прокурор на автомобиле Toyota RAV4.

Деньги. Зарплата. СС0

Прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский указал в декларации годовой доход в 1 млн 926 тыс. рублей. У него в собственности есть половина дома в 118 кв. метров и половина земельного участка.

Прокурор Центрального района Барнаула Петр Госсен задекларировал доход почти в 1,9 млн рублей, а его супруга заработала почти 260 тыс рублей. Они совместно владеют квартирой в 79 «квадратов», а у прокурора в собственности также есть земельный участок, садовый дом, гараж и погреб.

Прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин заработал в 2018 году 1 млн 669 тыс. рублей, а его жена — 1 млн 181 тыс. рублей. У прокурора есть квартира площадью 70 кв. метров, а у его жены — 1/8 жилого дома в 126,5 «квадратов» и земли. Ездит прокурор на автомобиле Honda Odyssey.

Большая часть районных замов заработали свыше 1 млн рублей за год, но есть и те, кто задекларировал всего по 900 тыс. рублей. Самым богатым барнаульским заместителем прокурора оказался Антон Флаат из Индустриального района — он заработал 3,5 млн рублей. Это больше, чем у бывшего или нынешнего прокуроров края.

Алтайский природоохранный прокурор Виталий Меновщиков заявил о доходе в 1,7 млн рублей. Он владеет квартирой в 38 кв. метров, а ездит на автомобиле Nissan Teana.