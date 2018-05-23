Сколько заработали главные алтайские силовики

Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев заработал за год 3 млн 221 тыс. рублей. У него есть квартира в собственности и автомобиль Nissan Muranо. Его супруга и ребенок владеют квартирой в долевой собственности. Заработка за год у них не оказалось.

Заместители руководителя краевого СКР Константин Мальцев и Александр Жеребцов заработали по 2,5 и 1,5 млн рублей соответственно.

Доход прокурора Алтайского края Якова Хорошева за год составил 3 млн 181 тыс. рублей. У него есть квартира в совместной собственности с супругой, еще одна квартира в пользовании и гараж в собственности. Прокурор также владеет автомобилем Toyota Land Cruizer 200. Его супруга за год заработала чуть больше 350 тыс. рублей.

Заместитель прокурора Дмитрий Губанов заработал больше начальника — 3,5 млн. рублей. Доход остальных замов варьируется в пределах 2,4-2,6 млн рублей.

Руководитель УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев задекларировал 1 млн 910 тыс. рублей в качестве годового дохода. Вместе с супругой и ребенком он владеет квартирой. У его жены также есть автомобиль Ford Focus, а заработала она всего 914 рублей.

Руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин заработал 3 млн 431 тыс. рублей. У него имеется дом и земельный участок в долевой собственности. Также он пользуется еще одним домом и двумя земельными участками. Супруга Лисина задекларировала доход в 418 тыс. рублей, земельный участок и дом в общей долевой собственности. Автомобилями семья не владеет.

Доход начальника управления Росгвардии по Алтайскому краю Александра Мауля составил 2 млн 362 тыс. рублей, его супруги — 401 тыс. рублей. У них есть две квартиры в совместной собственности. Мауль также владеет гаражом и земельным участком. В пользовании у него есть объект незавершенного строительства на 368,8 "квадратов". А у женны главного алтайского росгвардейца есть автомобиль Hyundai Getz.

И.о главного судебного пристава Алтайского края Дмитрий Лабутин задекларировал доход за год в размере 1 млн 22 тыс. рублей. У него есть квартира в собственности и еще одна в пользовании (принадлежит супруге). У его жены есть две квартиры и автомобиль Subaru Forester, а заработала она больше мужа — 1 млн. 229 тыс. рублей. Больше Лабутина заработали и его заместители.

ФСБ России опубликовало доходы только начальника главного управления и его замов. Сведений о доходах регионального начальства в открытом доступе нет.