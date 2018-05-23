Мэр Барнаула заработал почти в два раза больше, чем годом раньше

В собственности у Дугина — квартира, гараж и погреб, еще один гараж - у него в пользовании. У него внушительный транспортный парк: Toyota Land Cruiser 200, снегоход, катер и автоприцеп. Из имущества с прошлого года у мэра исчезли прицеп и лодка.

Жена градоначальника заработала 3,7 млн рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2016-ом. Ей принадлежат земельный участок и жилой дом. Годом ранее у нее была еще и квартира.