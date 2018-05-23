Мэр Барнаула заработал почти в два раза больше, чем годом раньше

Мэр Барнаула Сергей Дугин в 2017 году получил доход в 4,72 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем годом раньше. Сведения о доходах и имуществе городских чиновников опубликовал сайт администрации.
В собственности у Дугина — квартира, гараж и погреб, еще один гараж - у него в пользовании. У него внушительный транспортный парк: Toyota Land Cruiser 200, снегоход, катер и автоприцеп. Из имущества с прошлого года у мэра исчезли прицеп и лодка.
Жена градоначальника заработала 3,7 млн рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2016-ом. Ей принадлежат земельный участок и жилой дом. Годом ранее у нее была еще и квартира.
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