Доктор Глубокое Море пробыл на дне лагуны более 90 дней и помолодел

За ним закрепилось прозвище Доктор Глубокое Море.

На дно морской пучины мужчина погрузился в рамках научного эксперимента — показать, как влияет повышенное давление на человеческий организм. офицер поселился в «Подводной резиденции Джулса», на дне лагуны во Флориде, указывает Lenta.ru.

Резиденция расположена на глубине девять метров.

На 93-й день эксперимента врачи замерили жизненные показатели и обнаружили, что мужчина будто помолодел на 10 лет. Более подробный отчет о проведенном эксперименте медики обнародуют после 9 июня.

Именно тогда мужчина проведет 100 дней под водой.

Ранее из бездны океана подняли опасную для человечества находку. После проведенного лабораторного анализа ученые даже сделали заявление - настолько опасна находка. Дело в том, в каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ).

Исследователи выяснили, что 60% произведенных именно этих химикатов ушло в Мировой океан. И их активно всасывает фитопланктон. И животные — которые проглотили яд — умирают. А их зараженные останки оседают и разлагаются на дне. Такой круговорот химии в океане.

Субмарина-призрак

Ранее подлодку-призрак с мертвецами обнаружили в океане. Экипаж субмарины состоял из четырех человек. Двое погибли. Двое выжили — они госпитализированы. Вероятно, они отравились ядовитыми парами.

Черный ящик

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества.