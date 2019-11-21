Доктор-телеведущий предложил провести медицинскую реформу

Стране необходимо в этом вопросе брать пример с США, считает доктор.

Лицензия

«Про распределение молодых врачей. Постоянно говорят, что распределение — вещь хорошая, но противоречит Конституции. Но лично я не вижу никаких проблем. Во всем мире врач после окончания медвуза самостоятельно права работать не имеет! Диплом есть, но лицензию на право самостоятельной работы надо ещё получить! В США это очень четко. Надо закончить резидентуру, сдать экзамены. И только потом получить лицензию на право самостоятельно работать. У нас тоже давно пора ввести систему персонального лицензирования врача», — написал он в своем telegram-канале.

Мясников полагает, что в РФ стоит реформировать систему подготовки врачей в этом же направлении.

«Не автоматически ему давать сертификат специалиста, а пойти по американской модели. И условие получения лицензии для дальнейшей самостоятельной работы — отработать 1−3 года там, где есть нужда и куда тебя направят — конечно с твоего полного согласия! Никакого принуждения и насильственного распределения!» — добавил специалист.

Распределение

Ранее президент Национальной медицинской палаты, академик Леонид Рошаль высказал идею вернуться к практике распределения выпускников медицинских вузов, обучающихся за государственный счет, пишет ura.ru.

«Если бы мы приняли пять лет тому назад распределение выпускников учебных заведений, которые обучаются, подчеркиваю, за государственный счет, мы бы быстро, в течение года-двух решили проблему (кадрового дефицита)», — заявлял Рошаль.

Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря года подготовить предложения о возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению.

Врач. Медицина. СС0.

Что известно о реформаторе

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика.

Проходил ординатуру и аспирантуру в Институте клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова, работал в Мозамбике врачом группы геологов. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2000 году Американский комитет по медицине присвоил Мясникову звание врача высшей категории.

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.