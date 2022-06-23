10 докторов из Сибири получили путевки в Горный Алтай от компании «Мария-Ра»

С 1 по 14 июня покупатели сети в пяти регионах Сибири регистрировали чеки, отдавая голоса за любимых врачей. Всего было отдано более 255 000 голосов , что на 77 тысяч больше, чем в прошлом году.

Всего сибиряки выразили благодарность 2 500 медикам. В Алтайском крае проголосовали за 900 врачей, в Кемеровской области — за 750, в Новосибирской области — за 550, в Томской области — за 250, в Республике Алтай покупатели отдали голоса за 50 докторов.

Как отметили в компании, «цель акции, прошедшей уже в 12-й раз, — выразить благодарность представителям одной из самых главных профессий, привлечь внимание к огромной роли медицинских работников, которые спасают человеческие жизни и сохраняют самое ценное — здоровье».

По результатам народного голосования, 10 врачей, которые набрали наибольшее количество голосов по всей Сибири, получили от компании «Мария-Ра» в подарок сертификат на сумму 50 000 рублей на приобретение путевки в Горный Алтай. Также каждому из лидеров рейтинга в торжественной обстановке вручили памятный диплом, сертификат на сумму 2000 рублей на покупки магазинах «Мария-Ра», букет цветов и торт коллективу медучреждения.

Полный список победителей:

1 Артем Штарк Первое место с большим отрывом занял молодой врач-нефролог Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева Артем Штарк. Артем уже побеждал в акции «Добрый доктор» в 2020 году. Тогда он отказался от своей путевки в Белокуриху в пользу кассира клинической больницы, в которой они работают. Штарк Артём Эдуардович , ГАУЗ КОКБ , врач-нефролог , г. Кемерово , 11522 голоса Компания «Мария-Ра»

2 Ирина Осинцева Второе место заняла Ирина Осинцева, врач-рентгенолог, врач УЗИ-диагностики клиники «Главный пациент» (Новосибирск). По словам Ирины Владимировны, для нее была полной неожиданностью эта победа. «Я с детства мечтала стать врачом — в 5 лет ставила уколы куклам. Хотя я на пенсии, продолжаю работать, потому что очень люблю свою профессию! Благодарна моим пациентам за такую высокую оценку и компании „Мария-Ра“ за акцию. Это так приятно и трогательно — до слез!» — поделилась Ирина. Врач никогда не отдыхала в Горном Алтае и предвкушает множество впечатлений. Осинцева Ирина Владимировна , врач-тентгенолог , клиника Главный пациент , г. Новосибирск , 5133 голоса. Компания «Мария-Ра»

3 Кристина Карсаян Третье место заняла Кристина Карсаян, хирург из кемеровского медицинского центра «Ваш доктор». Карсаян Кристина Араратовна , хирург , клиника Ваш доктор , г. Кемерово , 4719 голосов. Компания «Мария-Ра»

4 Ирина Оловянникова Четвертое место у Ирины Оловянниковой, барнаульского акушера-гинеколога городской больницы № 5. Оловянникова Ирина Юрьевна , акушер-гинеколог , Городская больница № 5 , г. Барнаул. 4199 голосов. Компания «Мария-Ра»

5 Наталья Василевич Пятое место заняла Наталья Василевич, рентгенолог, специалист по лучевой терапии с сорокалетним стажем из Городской клинической больницы № 11 г. Кемерова. Василевич Наталья Алексеевна , Рентген-лаборант , Больница № 11 , г. Кемерово , 3905 голосов. Компания «Мария-Ра»

6 Людмила Кузнецова Шестое место заняла Людмила Кузнецова, врач-офтальмолог из Кемерова, которая работает в офтальмологическом центре «Хорошее зрение». Кузнецова Людмила Владимровна , ООО Хорошее зрение , врач-офтальмолог , г. Кемерово , 3846 голосов. Компания «Мария-Ра»

7 Маргарита Перминова Седьмое место заняла Маргарита Перминова, врач акушер-гинеколог, из Кемерова, которая работает в областном Роддоме № 1. Перминова Маргарита Владимировна , Роддом № 1 , акушер-гинеколог , г. Кемерово , 3074 голоса. Компания «Мария-Ра»

8 Владимир Подолякин Восьмое место у Владимира Подолякина, хирурга поликлиники «РЖД-Медицина» г. Рубцовска. По словам Владимира Васильевича, в этом году исполнится ровно 40 лет, как он пришел в профессию. «Всю жизнь работаю хирургом в Рубцовске. Наверное, именно и это оценили мои пациенты. Такое настоящее „народное голосование“ это не просто грамота, которую ты получил, потому что „очередь подошла“. Это настоящее признание. Мне очень приятно!», — поделился впечатлениями хирург. Владимир Васильевич признался, что был в Горном Алтае 15 лет тому назад, поэтому предстоящее путешествие ждет с нетерпением. Подолякин Владимир Васильевич , РЖД-медецина , хирург , г. Рубцовск , 2993 голоса. Компания «Мария-Ра»

9 Екатерина Рыльская Девятое место у Екатерины Рыльской, врача-терапевта из Алейской центральной районной больницы. Екатерина рассказала, что в ближайшие дни получит диплом ординатуры, и возможность отдохнуть в Горном Алтае вместе с мужем будет отличным завершением обучения. Рыльская Екатерина Владимировна , терапевт , Алейская ЦРБ , г. Алейск , 2501 голос. Компания «Мария-Ра»

10 Инга Крюкова Завершила десятку главных победителей Инга Крюкова из г. Мыски Кемеровской области, фельдшер Детской городской поликлиники № 2. Врач призналась, что работает в поликлинике уже 28 лет. У Инги Тагировны на участке — более 900 ребятишек. Сама она многодетная мама 6-ых деток. «Дети и их здоровье для меня — это самое главное! Наверное, поэтому мамочки проголосовали за меня. Это так неожиданно — ведь я живу в небольшом городе. Спасибо моим дорогим маленьким пациентам и их родителям! Компания „Мария-Ра“ — вы большие молодцы!», — рассказала о своих впечатлениях Инга Тагировна.

В каждом магазине торговой сети также поздравили лидера внутреннего рейтинга голосования, вручив докторам дипломы, сертификаты на скидки и сладкие подарки.

Компания «Мария-Ра» выражает глубокую благодарность всем медицинским работникам за тяжелый труд, за благородство и самоотдачу!

Мы благодарим всех покупателей, которые приняли участие в голосовании, за неравнодушие, активность, за то, что, выбирая магазины «Мария-Ра», вы помогаете нам проводить такие важные социальные акции!