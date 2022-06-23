23 июня
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Жизнь

10 докторов из Сибири получили путевки в Горный Алтай от компании «Мария-Ра»

С 1 по 14 июня покупатели сети в пяти регионах Сибири регистрировали чеки, отдавая голоса за любимых врачей. Всего было отдано более 255 000 голосов, что на 77 тысяч больше, чем в прошлом году.

Директор магазина «Мария-Ра» вручает путевку Ирине Оловянниковой.
Директор магазина «Мария-Ра» вручает путевку Ирине Оловянниковой.
Компания «Мария-Ра»

Всего сибиряки выразили благодарность 2 500 медикам. В Алтайском крае проголосовали за 900 врачей, в Кемеровской области — за 750, в Новосибирской области — за 550, в Томской области — за 250, в Республике Алтай покупатели отдали голоса за 50 докторов.

Как отметили в компании, «цель акции, прошедшей уже в 12-й раз, — выразить благодарность представителям одной из самых главных профессий, привлечь внимание к огромной роли медицинских работников, которые спасают человеческие жизни и сохраняют самое ценное — здоровье».

По результатам народного голосования, 10 врачей, которые набрали наибольшее количество голосов по всей Сибири, получили от компании «Мария-Ра» в подарок сертификат на сумму 50 000 рублей на приобретение путевки в Горный Алтай. Также каждому из лидеров рейтинга в торжественной обстановке вручили памятный диплом, сертификат на сумму 2000 рублей на покупки магазинах «Мария-Ра», букет цветов и торт коллективу медучреждения.

Полный список победителей:

1
Артем Штарк

Первое место с большим отрывом занял молодой врач-нефролог Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева Артем Штарк. Артем уже побеждал в акции «Добрый доктор» в 2020 году. Тогда он отказался от своей путевки в Белокуриху в пользу кассира клинической больницы, в которой они работают.

Штарк Артём Эдуардович, ГАУЗ КОКБ, врач-нефролог, г. Кемерово, 11522 голоса
Штарк Артём Эдуардович, ГАУЗ КОКБ, врач-нефролог, г. Кемерово, 11522 голоса
Компания «Мария-Ра»
2
Ирина Осинцева

Второе место заняла Ирина Осинцева, врач-рентгенолог, врач УЗИ-диагностики клиники «Главный пациент» (Новосибирск). По словам Ирины Владимировны, для нее была полной неожиданностью эта победа.

«Я с детства мечтала стать врачом — в 5 лет ставила уколы куклам. Хотя я на пенсии, продолжаю работать, потому что очень люблю свою профессию! Благодарна моим пациентам за такую высокую оценку и компании „Мария-Ра“ за акцию. Это так приятно и трогательно — до слез!» — поделилась Ирина.

Врач никогда не отдыхала в Горном Алтае и предвкушает множество впечатлений.

Осинцева Ирина Владимировна, врач-тентгенолог, клиника Главный пациент, г. Новосибирск, 5133 голоса.
Осинцева Ирина Владимировна, врач-тентгенолог, клиника Главный пациент, г. Новосибирск, 5133 голоса.
Компания «Мария-Ра»
3
Кристина Карсаян

Третье место заняла Кристина Карсаян, хирург из кемеровского медицинского центра «Ваш доктор».

Карсаян Кристина Араратовна, хирург, клиника Ваш доктор, г. Кемерово, 4719 голосов.
Карсаян Кристина Араратовна, хирург, клиника Ваш доктор, г. Кемерово, 4719 голосов.
Компания «Мария-Ра»
4
Ирина Оловянникова

Четвертое место у Ирины Оловянниковой, барнаульского акушера-гинеколога городской больницы № 5.

Оловянникова Ирина Юрьевна, акушер-гинеколог, Городская больница №5, г. Барнаул. 4199 голосов.
Оловянникова Ирина Юрьевна, акушер-гинеколог, Городская больница № 5, г. Барнаул. 4199 голосов.
Компания «Мария-Ра»
5
Наталья Василевич

Пятое место заняла Наталья Василевич, рентгенолог, специалист по лучевой терапии с сорокалетним стажем из Городской клинической больницы № 11 г. Кемерова.

Василевич Наталья Алексеевна, Рентген-лаборант, Больница №11, г. Кемерово, 3905 голосов.
Василевич Наталья Алексеевна, Рентген-лаборант, Больница № 11, г. Кемерово, 3905 голосов.
Компания «Мария-Ра»
6
Людмила Кузнецова

Шестое место заняла Людмила Кузнецова, врач-офтальмолог из Кемерова, которая работает в офтальмологическом центре «Хорошее зрение».

Кузнецова Людмила Владимровна, ООО Хорошее зрение, врач-офтальмолог, г.. Кемерово, 3846 голосов.
Кузнецова Людмила Владимровна, ООО Хорошее зрение, врач-офтальмолог, г. Кемерово, 3846 голосов.
Компания «Мария-Ра»
7
Маргарита Перминова

Седьмое место заняла Маргарита Перминова, врач акушер-гинеколог, из Кемерова, которая работает в областном Роддоме № 1.

Перминова Маргарита Владимировна, Роддом №1, акушер-гинеколог, г. Кемерово, 3074 голоса.
Перминова Маргарита Владимировна, Роддом № 1, акушер-гинеколог, г. Кемерово, 3074 голоса.
Компания «Мария-Ра»
8
Владимир Подолякин

Восьмое место у Владимира Подолякина, хирурга поликлиники «РЖД-Медицина» г. Рубцовска. По словам Владимира Васильевича, в этом году исполнится ровно 40 лет, как он пришел в профессию.

«Всю жизнь работаю хирургом в Рубцовске. Наверное, именно и это оценили мои пациенты. Такое настоящее „народное голосование“ это не просто грамота, которую ты получил, потому что „очередь подошла“. Это настоящее признание. Мне очень приятно!», — поделился впечатлениями хирург.

Владимир Васильевич признался, что был в Горном Алтае 15 лет тому назад, поэтому предстоящее путешествие ждет с нетерпением.

Подолякин Владимир Васильевич, РЖД-медецина, хирург, г. Рубцовск, 2993 голоса.
Подолякин Владимир Васильевич, РЖД-медецина, хирург, г. Рубцовск, 2993 голоса.
Компания «Мария-Ра»
9
Екатерина Рыльская

Девятое место у Екатерины Рыльской, врача-терапевта из Алейской центральной районной больницы. Екатерина рассказала, что в ближайшие дни получит диплом ординатуры, и возможность отдохнуть в Горном Алтае вместе с мужем будет отличным завершением обучения.

Рыльская Екатерина Владимировна, терапевт, Алейская ЦРБ, г. Алейск, 2501 голос.
Рыльская Екатерина Владимировна, терапевт, Алейская ЦРБ, г. Алейск, 2501 голос.
Компания «Мария-Ра»
10
Инга Крюкова

Завершила десятку главных победителей Инга Крюкова из г. Мыски Кемеровской области, фельдшер Детской городской поликлиники № 2. Врач призналась, что работает в поликлинике уже 28 лет. У Инги Тагировны на участке — более 900 ребятишек. Сама она многодетная мама 6-ых деток.

«Дети и их здоровье для меня — это самое главное! Наверное, поэтому мамочки проголосовали за меня. Это так неожиданно — ведь я живу в небольшом городе. Спасибо моим дорогим маленьким пациентам и их родителям! Компания „Мария-Ра“ — вы большие молодцы!», — рассказала о своих впечатлениях Инга Тагировна.

В каждом магазине торговой сети также поздравили лидера внутреннего рейтинга голосования, вручив докторам дипломы, сертификаты на скидки и сладкие подарки.

Компания «Мария-Ра» выражает глубокую благодарность всем медицинским работникам за тяжелый труд, за благородство и самоотдачу!

Мы благодарим всех покупателей, которые приняли участие в голосовании, за неравнодушие, активность, за то, что, выбирая магазины «Мария-Ра», вы помогаете нам проводить такие важные социальные акции!

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