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Жизнь

Документальный фильм про Навального получил «Оскар»

Кинокартина «Навальный» получила премию в номинации «Лучший документальный фильм».

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

95-я церемония награждения «Оскар» проходит этим утром в Лос-Анджелесе.

Фильм про Алексея Навального снял американский режиссер Дэниэл Роэр.

Биографическая картина берет начало с момента, как оппозиционный политик вышел из комы в берлинской клинике.

Съемки продлились вплоть до возвращения Навального в Россию в январе 2021, где его задержали прямо в аэропорту Шереметьево.

На «Оскаре» присутствовали жена политика Юлия и их дети.

«Я мечтаю о дне, когда ты станешь свободен, Алексей», — сказала супруга Навального во время награждения.

Премьера документального фильма «Навальный» состоялась 25 января 2022 года. В феврале 2023 картина получила премию BAFTA, как лучший документальный фильм.

Напомним, что в марте 2021 Алексея Навального осудили на девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

В июне 2022 года Навального отправили отбывать заключение по приговору.

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