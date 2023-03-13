Документальный фильм про Навального получил «Оскар»

95-я церемония награждения «Оскар» проходит этим утром в Лос-Анджелесе.
Фильм про Алексея Навального снял американский режиссер Дэниэл Роэр.
Биографическая картина берет начало с момента, как оппозиционный политик вышел из комы в берлинской клинике.
Съемки продлились вплоть до возвращения Навального в Россию в январе 2021, где его задержали прямо в аэропорту Шереметьево.
На «Оскаре» присутствовали жена политика Юлия и их дети.
«Я мечтаю о дне, когда ты станешь свободен, Алексей», — сказала супруга Навального во время награждения.
Премьера документального фильма «Навальный» состоялась 25 января 2022 года. В феврале 2023 картина получила премию BAFTA, как лучший документальный фильм.
Напомним, что в марте 2021 Алексея Навального осудили на девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.
В июне 2022 года Навального отправили отбывать заключение по приговору.