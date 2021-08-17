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Жизнь

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему вице-губернатору Ирине Долговой

Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
Скриншот видео СК

Она получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд подтвердил, что осенью 2018 года Долгова организовала за счет регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение.

Краевой казне этими действиями был причинен ущерб более 200 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году бывший зампред превысила должностные полномочия, незаконно обеспечив приобретение «Аптеками Алтая» неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из поставщиков. Препараты покупались у компании, руководил которой знакомый обвиняемой.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

В результате после уценки лекарств (их продали за сумму от 10 копеек до 10 рублей) предприятие понесло ущерб в размере более 107 тыс. рублей.

Преступления выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Ирина Долгова вину в содеянном признала полностью. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователь на ее имущество наложил арест в сумме более 5,5 млн рублей.

Ранее бывший представитель правительства края в АКЗС Стелла Штань выступила в суде с последним словом. Ее судят по обвинению в мошенничестве.

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