Долгожданные осенние посадки. В Барнауле около тысячи кустарников появились в парке «Изумрудном»

3 октября в Изумрудном парке прошел большой осенний субботник. Для участия в нем собрались общественники и рядовые жители Барнаула. Приходили по одному и целыми семьями. На просьбу помочь откликнулись школьники и студенты. Каждый волонтер с лопатой наперевес помогал облагораживать любимый парк.

Перед посадкой был проведен мастер-класс по правильному высаживанию растений. В итоге все активисты хорошо справились с задачей.

Всего было посажено порядка тысячи растений. Но это далеко не вся работа, запланированная на осень. До начала зимы в парке появится более 3 тыс. кустарников (снежноягодники, парковая роза, пузыреплодник, скопия и другие) и 500 деревьев.

Большая часть растений, в том числе крупномерные деревья (высотой от 3 до 5 м), закуплены Фондом имущества Алтайского края.

Лариса Барышева,

главный специалист Фонда имущества Алтайского края:

Для того, чтобы быстро посадить столько растений нам понадобилась помощь жителей. Хотелось бы выразить огромную благодарность каждому, кто внес свою лепту. Но за один день выполнить всю работу не получится. Мы решили организовать такие же «субботники» 8, 10 и 15 октября.

Крупномеры высаживали специалисты. Для этого была задействована тяжелая техника. Для стопроцентной приживаемости каждое дерево было привезено вместе с грунтом. При такой транспортировке и высадке сохраняется корневая система растений.

Никита Колесников,

ответственный за высадку растений и благоустройство парка «Изумрудный»:

Сейчас самое благоприятное время для посадки деревьев. Движение сока заканчивается, растение спит. Весной оно проснется и начнет расти, «думая», что было здесь всегда. Сегодня мы высадили манджурский орех, липы, рябины и яблони.

Высадка крупномерных деревьев в парке «Изумрудный».

Как отметила Лариса Барышева, крупномерные растения нужны для того, чтобы как можно быстрее придать парку должный облик.

«Мы хотим как можно быстрее восполнить ущерб, нанесенный „Изумрудному“. Как вы знаете, во время вырубок он потерял порядка тысячи деревьев. Если высаживать только маленькие саженцы, то они еще долго будут расти. Поэтому очень хорошо, что у нас появилась возможность посадить крупномеры», — добавила она.

На субботник в парк «Изумрудный» пришли неравнодушные жители Барнаула.

Кстати, не так давно специально для парка была куплена машина для пересадки деревьев. С ее помощью можно переносить большие растения с места, где они густо растут, на пустые участки.

Благодаря большому круглому ковшу она вынимает дерево вместе с комом земли большого диаметра. Это не травмирует корневую систему, дерево легко переносит пересадку и легко приживается.

Новая техника для посадки крупномеров в парке «Изумрудный». Facebook В.Вакаева.

До конца осени планируется закончить строительство велодорожки и озеленение парка.

Никита Колесников,

ответственный за высадку растений и благоустройство парка «Изумрудный»:

Мы хотим сформировать аллею в пейзажном стиле с отсыпкой, без асфальта. С одной стороны будет расти снежноягодник с белыми ягодами, с другой — с розовыми. Так, с двух сторон получится живая изгородь.

На субботник в парк «Изумрудный» пришли неравнодушные жители Барнаула.

Биолог добавил, что в парке будет расти около 30 наименований растений. Они появятся на всей территории, одни будут расти в виде живой изгороди, другие — группами.