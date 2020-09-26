В барнаульском парке «Изумрудный» провели тест-драйв уникальной машины для «взрослых» деревьев

В барнаульском парке «Изумрудный» провели испытания новой техники — машины для посадок деревьев-крупномеров. Техника приобретена специально для парка.

В парке «Изумрудный» сейчас идет благоустройство, все работы должны завершиться до 1 ноября. Владислав Вакаев: директор Фонда имущества Алтайского края, которому передали парк в управление, ранее сообщал: уже в этом году в парке посадят 400 новых деревьев.

И вот теперь для развития парка приобретена машина, которая прошла «полевые» (точнее, парковые) испытания — можно сказать, тест-драйв. Вакаев сообщил об этом на своей страничке в Facebook. По его словам, техника эта изготовлена на базе трактора МТЗ.

Машина позволяет осуществлять высадку крупномерных деревьев вместе с комом земли. Диаметр кома — 120 см, глубина — 100 см. Это обеспечивает хорошую приживаемость растения. Садить можно деревья с толщиной ствола до 18 см и высотой 3−5 метров. Насколько я знаю, в крае техники с такими параметрами нет, — сказал директор Фонда имущества края.

Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

Машину удалось купить за счет перераспределения средств, выделяемых Фонду имущества края. «Теперь мы сможем высадить в „Изумрудном“ гораздо больше деревьев», сказал Вакаев и пообещал позже сообщить подробности.

Напомним, предыдущий управленец парка — компания «Лидер» — вырубила в нем более 500 деревьев. Вырубка была признана незаконной. Руководителя компании Владимира Фишера судили и признали виновным. Он должен выплатить штраф — более 11 млн рублей.

Судя по сведениям базы судебных приставов, штраф оплачен не полностью. В настоящий момент за Фишером все еще числится задолженность 10,6 млн рублей.