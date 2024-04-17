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Жизнь

Долгожданное апрельское тепло накрыло Алтай и растопило утренний минус

Апрель продолжает преподносить сюрпризы — так, 17 апреля в Алтайском крае столбики термометров показали, что в регионе утром минус 1 градус.

Маральник.
Маральник.
Barnaul 22

Кардинально ситуация изменится днем.

В южных районах региона ожидается до плюс 21 градуса тепла. Ветер юго-западный.

В целом в регионе установится теплая погода — до 16 градусов тепла. В Барнауле — тепло, до плюс 16.

Осадки не ожидаются.

Дождались — волну холода с севера "попросили" уйти теплые массы.

За окном — апрель. И совсем скоро зацветут сирень, яблони. И черемуха. Причем ее цветение приходится на период холодов. А также знаменует окончание отопительного сезона.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Также известно, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

Если климат изменится, то столицей России могут стать города-миллионники Новосибирск или Красноярск.

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