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Жизнь

Дольщики «Барнаулкапстроя» ищут деньги на достройку своего дома

Дольщики незавершенного дома на Павловском тракте компании «Барнаулкапстрой» решили сами собрать недостающие деньги на строительство второй блок-секции, сообщают «Вести-Алтай». На это им не хватает около 25 млн рублей.

Дольщики "Барнаулкапстроя"
Дольщики "Барнаулкапстроя"
Скрин сюжета "Вести-Алтай"

Инициативная группа подготовила петицию для властей с просьбой найти деньги для подрядчика.

По их словам, часть денег — 12 млн рублей — за коммерческое помещение задолжал предприниматель Юрий Фриц.

«Для второй блок-секции сейчас нет даже 2 млн для того, чтобы завести отопление. Поэтому мы просили Юрия Александровича (Фрица), администрацию, „Барнаулкапстрой“, чтобы нам выделили эти деньги. Но пока на 27 февраля у нас нет денег даже на то, чтобы купить батареи», — рассказала журналистам дольщица Светлана Сапожникова.

Напомним, что 25 февраля гендиректора «Барнаулкапстроя» задержали за взятку в 3 млн рублей. Деньги предназначались за дачу указаний подчиненным о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства.

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