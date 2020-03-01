Дольщики «Барнаулкапстроя» ищут деньги на достройку своего дома

Инициативная группа подготовила петицию для властей с просьбой найти деньги для подрядчика.
По их словам, часть денег — 12 млн рублей — за коммерческое помещение задолжал предприниматель Юрий Фриц.
«Для второй блок-секции сейчас нет даже 2 млн для того, чтобы завести отопление. Поэтому мы просили Юрия Александровича (Фрица), администрацию, „Барнаулкапстрой“, чтобы нам выделили эти деньги. Но пока на 27 февраля у нас нет денег даже на то, чтобы купить батареи», — рассказала журналистам дольщица Светлана Сапожникова.
Напомним, что 25 февраля гендиректора «Барнаулкапстроя» задержали за взятку в 3 млн рублей. Деньги предназначались за дачу указаний подчиненным о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства.