Дольщики «Барнаулкапстроя» ищут деньги на достройку своего дома

Инициативная группа подготовила петицию для властей с просьбой найти деньги для подрядчика.

По их словам, часть денег — 12 млн рублей — за коммерческое помещение задолжал предприниматель Юрий Фриц.

«Для второй блок-секции сейчас нет даже 2 млн для того, чтобы завести отопление. Поэтому мы просили Юрия Александровича (Фрица), администрацию, „Барнаулкапстрой“, чтобы нам выделили эти деньги. Но пока на 27 февраля у нас нет денег даже на то, чтобы купить батареи», — рассказала журналистам дольщица Светлана Сапожникова.