«Дом тряхануло и послышался грохот в горах»: жители Алтая стали свидетелями необычного явления

Геомагнитная станция в окрестностях кордона Байгазан зафиксировала ледовый удар, рассказали в Алтайском заповеднике.
По словам физика, кандидата технических наук Горно-Алтайского государственного университета Алексея Гвоздарева, датчики кварцевого вариометра записали произошедшее при ударе сотрясение, которое хорошо видно на графиках, как набор колебаний.
При повышении температуры лед расширился. Так как на краях ледяная пластина зафиксирована, то возникает ее деформация: она начинает выгибаться дугой.
Соответственно, при нагревании ледяного поля оно трескается, и возникают ледовые удары.
Исследования ледовых ударов на Байкале, показали, что они по энергии сопоставимы со слабыми землетрясениями с магнитудой 0.3−0.8.
Ранее в горах Алтая турист запечатлел бесконечный каменный ручей.