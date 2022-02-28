28 февраля
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Жизнь

«Дом тряхануло и послышался грохот в горах»: жители Алтая стали свидетелями необычного явления

Жительница кордона Байгазан Алтайского заповедника Лия Светлояр стала свидетелем необычного явления — дом тряхануло, послышался грохот в горах, а на льду Телецкого озера образовалась трещина. Все случилось 20 февраля.

Трещина во льду Телецкого озера.
Трещина во льду Телецкого озера.
Пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

Геомагнитная станция в окрестностях кордона Байгазан зафиксировала ледовый удар, рассказали в Алтайском заповеднике.

По словам физика, кандидата технических наук Горно-Алтайского государственного университета Алексея Гвоздарева, датчики кварцевого вариометра записали произошедшее при ударе сотрясение, которое хорошо видно на графиках, как набор колебаний.

Колебания, зафиксированные геомагнитной станцией.
Колебания, зафиксированные геомагнитной станцией.
Пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

При повышении температуры лед расширился. Так как на краях ледяная пластина зафиксирована, то возникает ее деформация: она начинает выгибаться дугой.

Соответственно, при нагревании ледяного поля оно трескается, и возникают ледовые удары.

Исследования ледовых ударов на Байкале, показали, что они по энергии сопоставимы со слабыми землетрясениями с магнитудой 0.3−0.8.

Ранее в горах Алтая турист запечатлел бесконечный каменный ручей.

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