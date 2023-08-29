Дома культуры на колесах появились на Алтае

Дом культуры на колесах обладает высокой проходимостью и может выезжать в самые труднодоступные и удаленные поселения.

С их помощью проводят главные государственные праздники, а также фестивали и концертные программы. Машины оснащены выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием.

На закупку таких передвижных центров из федерального и краевого бюджетов было выделено около 24 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее Маловолчанский сельский дом культуры отремонтировали в рамках партийного проекта «Культура малой родины».