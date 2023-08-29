29 августа
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Жизнь

Дома культуры на колесах появились на Алтае

Министерство культуры Алтайского края приобрело автоклубы для трех муниципалитетов, сообщают Вести Алтай.

В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены
В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены
vk.com/minkultura22

Дом культуры на колесах обладает высокой проходимостью и может выезжать в самые труднодоступные и удаленные поселения.

С их помощью проводят главные государственные праздники, а также фестивали и концертные программы. Машины оснащены выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием.

На закупку таких передвижных центров из федерального и краевого бюджетов было выделено около 24 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее Маловолчанский сельский дом культуры отремонтировали в рамках партийного проекта «Культура малой родины».

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