3 августа
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Жизнь

Дома в центре Барнаула временно останутся без горячей воды

Отключение произойдет в центральной части города 4 августа, сообщают в СГК.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Ограничения связаны с повреждением на магистральной теплосети диаметром 700 мм. Оно произошло в районе домов на ул. Деповской, 28 и 30.

Сообщается, что специалисты не могут устранить дефект с заполненной системой.

Таким образом, без горячей воды останутся 40 многоквартирных домов, а вместе с тем более четырех тыс. барнаульцев. Адреса можно узнать ниже.

Адреса отключения.
Адреса отключения.
СГК

Отключение продлится с 10:00 утра до 12:00 4 августа.

Ранее начался заключительный этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2. Вместе с теми специалисты продолжают устранять и другие выявленные повреждения на теплосети.

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