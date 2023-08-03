Дома в центре Барнаула временно останутся без горячей воды

Отключение произойдет в центральной части города 4 августа, сообщают в СГК .

Ограничения связаны с повреждением на магистральной теплосети диаметром 700 мм. Оно произошло в районе домов на ул. Деповской, 28 и 30.

Сообщается, что специалисты не могут устранить дефект с заполненной системой.

Таким образом, без горячей воды останутся 40 многоквартирных домов, а вместе с тем более четырех тыс. барнаульцев. Адреса можно узнать ниже.

Адреса отключения. СГК

Отключение продлится с 10:00 утра до 12:00 4 августа.

Ранее начался заключительный этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2. Вместе с теми специалисты продолжают устранять и другие выявленные повреждения на теплосети.