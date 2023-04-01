Дополнительный трамвай на популярном маршруте запустят в Барнауле

Дополнительный трамвай начнет ходить по маршруту № 10 с 3 апреля, сообщают в Горэлектротрансе Барнаула.

Транспорт будет ежедневно отправляться с конечной станции «Докучаево» в 5:26 утра.

В течении дня трамвай будет курсировать по обычному маршруту.

Напомним, что трамвайный маршрут № 10 — кольцевой. От Докучаево он едет на Власихинскую, пересекает всю Малахова, захватывает Космонавтов, Калинина, Северо-Западную и Антона Петрова.

Дополнительная единица транспорта поможет разгрузить утренний пассажиропоток в этих районах города.

Ранее стало известно, что на четверть миллиона оштрафовали водителей за переполненные автобусы в Барнауле. Возможно, некоторым перевозчикам стоит взять пример с Горэлектротранса.