Дорогу к "Бирюзовой Катуни" временно перекроют из-за соревнований

Запрет будет действовать из-за соревнований по триатлону и продлится с 7:30 утра до 16:00 дня.
Дорогу перекроют от поворота на Altai Palace.
Ранее барнаульцы пожаловались на старые, грязные и поломанные автобусы на маршрутах.
Движение по дороге Алтайское - Ая - "Бирюзовая Катунь" ограничат 20 августа, сообщает Barnaul 22.
Запрет будет действовать из-за соревнований по триатлону и продлится с 7:30 утра до 16:00 дня.
Дорогу перекроют от поворота на Altai Palace.
Ранее барнаульцы пожаловались на старые, грязные и поломанные автобусы на маршрутах.
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