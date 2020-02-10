Дорогу к небольшому селу в Алтайском крае не могут расчистить уже неделю

Сельчане не могут выехать в больницу в Змеиногорск, и на работу в ООО «Октябрьский», отмечают местные журналисты. Продуктового дефицита в селе, нет потому, что товары первой необходимости завозят силами МЧС.
В местном отдел ГО И ЧС говорят, что снегоуборочная техника ежедневно пытается «пробить» дорогу, но погода не позволяет, добавляет «Банкфакс».
Школьников временно пришлось перевести на дистанционную форму обучения.
Дорожники надеются, что 11 февраля погода успокоится и техника наконец справится с завалами.
Как ранее писал altapress.ru, в ближайшие дни на смену оттепели придут морозы под -30 градусов.