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Жизнь

Дорогу к небольшому селу в Алтайском крае не могут расчистить уже неделю

Дорогу к селу Локоток Змеиногорского района никак не могут расчистить после сильных снегопадов, пишет газета «Змеиногорский вестник». Жители целую неделю не могут вывезти на продажу молоко, а это для многих единственный способ заработка.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Сельчане не могут выехать в больницу в Змеиногорск, и на работу в ООО «Октябрьский», отмечают местные журналисты. Продуктового дефицита в селе, нет потому, что товары первой необходимости завозят силами МЧС.

В местном отдел ГО И ЧС говорят, что снегоуборочная техника ежедневно пытается «пробить» дорогу, но погода не позволяет, добавляет «Банкфакс».

Школьников временно пришлось перевести на дистанционную форму обучения.

Дорожники надеются, что 11 февраля погода успокоится и техника наконец справится с завалами.

Как ранее писал altapress.ru, в ближайшие дни на смену оттепели придут морозы под -30 градусов.

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