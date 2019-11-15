Дороже кремлевской: в Сибири установят самую дорогую новогоднюю ёлку в России

В Кемерове к Новому году главную городскую площадь украсят ёлкой, которая стоит втрое дороже Кремлёвской ёлки, сообщают «Открытые медиа». Искусственная ель со светодиодными гирляндами и шарами обойдётся бюджету почти в 18 млн рублей.

«Живая» ель на Соборной площади Кремля, которая считается главной новогодней ёлкой страны, в 2018 году стоила около 6 млн рублей. Цена практически не менялась с 2016 года.

Кемеровскую елку высотой около 20 м будут украшать около 2 тысяч пластиковых шаров цветов российского флага, а в каждую ветку должны быть вплетены световые гирлянды. Символ Нового года будет состоять из покрашенных в тёмно-зелёный цвет металлоконструкций и искусственной хвои.

Тендер на поставку елки выиграл один из крупных местных подрядчиков в сфере строительства.

В России были случаи, когда устанавливали ели даже дороже кемеровской. Например, в 2018 году власти Красноярска потратили на новогоднюю ёлку 51 млн рублей.