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15 октября 12°C
Жизнь

Дорожники наполовину закончили ремонт Старого моста в Барнауле

На Старом мосту выполнили более 50% запланированных работ, сообщили в упрдор «Алтай». Ввести в эксплуатацию его планируют в ноябре 2021 года.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Дорожники уже полностью заменили плиты проезжей части и ведут ремонт двух эстакад.

Вместо старых плит смонтировали 370 металлических, каждый элемент выполнен по индивидуальному проекту, а общий вес конструкции составил более двух тысяч тонн. Новые плиты — более долговечные и прослужат не менее 50 лет.

«Ремонт идет строго по графику, нарушений сроков мы не прогнозируем», — сказал эксперт дорожного хозяйства организации Артем Онищенко.

Рабочие демонтируют старые балки пролетных строений, ремонтируют стойки опор и ригели, затем устанавливают новые балки. Вес каждой — около 15 тонн, в целом предстоит заменить 180 балок.

Готовность на левобережной эстакаде со стороны Барнаула, составляет около 70%. На правой заканчивается их демонтаж.

Зима не помешает работам, закончить ремонт эстакад планируют к июню, затем предстоит завершающий этап — укладка асфальта и установка элементов обустройства, уверяют в дорожном управлении.

Ранее в Алтайском крае за счет допфинансирования оперативно обновили дорогу Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан.

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