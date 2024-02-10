Дорожники продолжают чистить улицы города от последствий непогоды

Пресс-центр мэрии Барнаула сообщает, что 10 февраля дорожники вышли чистить город от воды и снега.

В эту смену они уделили особое внимание состоянию ливневок. С низменных участков вывозили снег.

Наибольшее скопление воды отметили на пр. Космонавтов от 40 лет Октября до Малахова и Антона Петрова, 216. С улиц и проспектов убирали снег, а дороги обработали противогололедной смесью.

Ранее сообщалось, что в Барнауле все службы работают в режиме повышенной готовности.

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