Жителей Новоалтайска топит уже сутки

Многоквартирный дом по ул. Анатолия, 41 в Новоалтайске топит уже целые сутки.

"Вести Алтай" сообщает, что вода льется отовсюду, из лампочек, выключателей и розеток.

Подъезды тоже затопило с пятого по первый этажи через электрощитовые и плиты перекрытия.

Жильцы не успевают подставлять ведра и снимать размокшие отделочные материалы со стен и потолков.

Отмечается, что дом обслуживает УК ООО "Вектор", давно нужен капремонт крыши, но сроки перенесли с 2022 на 2026-2028 годы. Дом топит еще с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсионер ждет починки кабеля уже два месяца.

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