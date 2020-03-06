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6 марта -7°C

«Досадное недоразумение»: редактор уволил журналиста, спутавшего алтайских губернаторов

5 марта журналист издания УтроNews в публикации перепутал Олега Хорохордина и Виктора Томенко. Ошибку стали активно обсуждать в Telegram-каналах. В редакции уже принесли свои извинения и уволили корреспондента.

Виктор Томенко и Олег Хорохордин.
Виктор Томенко и Олег Хорохордин.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Журналист назвал Олега Хорохордина губернатором Алтайского края вместо главы Республики Алтай. В публикации речь шла о случае в интернате, где произошло массовое отравление.

Несмотря на то, что это было в Республике Алтай, в материале главой местного минздрава называли Дмитрия Попова (министра здравоохранения Алтайского края).

Журналисты перепутали глав Алтаев.
Журналисты перепутали глав Алтаев.
Скриншот Telegram-канала «Сибиряк» / t. me/sidpolit

6 марта редактор издания Артур Шахов от имени редакции принес извинения Хорохордину и Томенко «за столь досадное недоразумение».

Журналист, допустивший ошибку, уволен, сообщил Шахов.

Также он добавил, что собственник учредителя «Небоход-Медиа» Алексей Козлов просил также принести свои извинения, и сообщил, что в «ближайшее время по кадровому составу редакции будут приняты радикальные решения».

«Мы всегда стараемся тщательно проверять информацию, потому что, являясь федеральным средством массовой информации в отличие от анонимных телеграм-каналов, несем ответственность за каждое свое слово не только перед вами, но и перед российскими законами. Журналисты тоже люди и могут допустить ошибку. Мы не боимся ее признать. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А ошибиться может каждый. Выводы из случившегося мы сделали. Постараемся в дальнейшем вас не разочаровывать», — отметил редактор издания.

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