«Досадное недоразумение»: редактор уволил журналиста, спутавшего алтайских губернаторов

Журналист назвал Олега Хорохордина губернатором Алтайского края вместо главы Республики Алтай. В публикации речь шла о случае в интернате, где произошло массовое отравление.
Несмотря на то, что это было в Республике Алтай, в материале главой местного минздрава называли Дмитрия Попова (министра здравоохранения Алтайского края).
6 марта редактор издания Артур Шахов от имени редакции принес извинения Хорохордину и Томенко «за столь досадное недоразумение».
Журналист, допустивший ошибку, уволен, сообщил Шахов.
Также он добавил, что собственник учредителя «Небоход-Медиа» Алексей Козлов просил также принести свои извинения, и сообщил, что в «ближайшее время по кадровому составу редакции будут приняты радикальные решения».
«Мы всегда стараемся тщательно проверять информацию, потому что, являясь федеральным средством массовой информации в отличие от анонимных телеграм-каналов, несем ответственность за каждое свое слово не только перед вами, но и перед российскими законами. Журналисты тоже люди и могут допустить ошибку. Мы не боимся ее признать. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А ошибиться может каждый. Выводы из случившегося мы сделали. Постараемся в дальнейшем вас не разочаровывать», — отметил редактор издания.