«Досадное недоразумение»: редактор уволил журналиста, спутавшего алтайских губернаторов

5 марта журналист издания УтроNews в публикации перепутал Олега Хорохордина и Виктора Томенко. Ошибку стали активно обсуждать в Telegram-каналах. В редакции уже принесли свои извинения и уволили корреспондента.

Журналист назвал Олега Хорохордина губернатором Алтайского края вместо главы Республики Алтай. В публикации речь шла о случае в интернате, где произошло массовое отравление.

Несмотря на то, что это было в Республике Алтай, в материале главой местного минздрава называли Дмитрия Попова (министра здравоохранения Алтайского края).

Журналисты перепутали глав Алтаев. Скриншот Telegram-канала «Сибиряк» / t. me/sidpolit

6 марта редактор издания Артур Шахов от имени редакции принес извинения Хорохордину и Томенко «за столь досадное недоразумение».

Журналист, допустивший ошибку, уволен, сообщил Шахов.

Также он добавил, что собственник учредителя «Небоход-Медиа» Алексей Козлов просил также принести свои извинения, и сообщил, что в «ближайшее время по кадровому составу редакции будут приняты радикальные решения».