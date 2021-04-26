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Жизнь

Досрочное лето. Жаркая рабочая неделя стартует в Алтайском крае

Погода в течение предпраздничной рабочей недели порадует жителей Алтайского края теплом. Местами синоптики ожидают температуры до +25 градусов.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в понедельник, 26 апреля, в регионе будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит +12…+17 градусов, местами по западу и югу будет до +22 градусов.

Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле 26 апреля будет также без осадков. Температура в краевой столице +14…+16 градусов.

На Алтае ожидается жара.
На Алтае ожидается жара.
Михаил Хаустов

Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

В последующем, с 27 по 29 апреля, районы края будут находиться в теплой периферии антициклона. Местами воздух прогреется до +25 градусов.

Отметим, что в течение всей рабочей недели, до 30 апреля, в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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