Доставить подаренные Москвой трамваи в Барнаул заявились 12 желающих

Им стал барнаульский бизнесмен Максим Серебренников, пишет «Алтайская правда». Он согласился взять за это 2,9 млн рублей вместо стартовой цены 4,04 млн рублей.
Перевозчику привезти трамваи из госпредприятия «Мосгортранс» в Барнаул на ул. Гридасова, 5, где находится трамвайное депо № 3 и офис «Горэлектротранса».
В документах уточняется, что перевозить электротранспорт должны грузовыми машинами, а не поездом.
Все 10 трамваев весом по 17 тонн должны за 45 дней с момента заключения контракта, а интервал между отгрузками вагонов не должен превышать двух недель.
Как уже писал altapress.ru, мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю модернизированные Tatra T3.