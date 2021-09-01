Доставщик японской еды из Бийска оплатил интернет мошенникам

В Алтайском крае мошенники обманули доставщика, который попался на старую уловку, сообщает региональное МВД.

В Бийске в одну из организаций по доставке блюд японской кухни позвонил мужчина и оформил заказ.

«Пока курьер развозил роллы по адресам, клиент попросил оказать ему любезность, а именно — оплатить услуги интернета», — рассказали в ведомстве.

Звонивший пообещал компенсировать не только потраченные деньги, но и заплатить за хлопоты.

Бийчанин перевел 3 700 рублей по указанному телефонному номеру, однако на точке доставки еды его никто не встретил.

«Не верьте на слово незнакомым людям, если речь идет о финансовых операциях. Не действуйте слепо, обдумайте предложения, взвести риски. Есть шанс стать жертвой аферистов», — обратилось МВД к жителям края.

Ранее в Бийске семья взяла в кредит 3 млн рублей, чтобы отдать мошенникам.