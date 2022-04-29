29 апреля
﻿
Жизнь

Достойная команда: в Барнауле провели масштабный форум «Единой России»

В краевой столице прошел масштабный форум первичных отделений партий. Мероприятие состоялось по инициативе секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслава Франка. Форум объединил свыше 600 активистов всех «первичек» города, а также представителей общественных организацией, действующих депутатов Барнаульской гордумы, Алтайского краевого Заксобрания, Государственной Думы и зарегистрированных участников предварительного голосования партии.

В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

Как отметил Вячеслав Франк, главной целью форума стало широкое обсуждение новых форм и методов работы партии.

— Мы давно не проводили таких встреч в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но сегодня, когда вирус отступает, нам важно посоветоваться с активистами партии, депутатами, общественниками, определить программные приоритеты, способы работы с нашими избирателями, ключевые направления деятельности на ближайший период. Нам уже сейчас есть что предложить горожанам, к примеру, расширение сети общественных приемных, создание общественных советов партии в районах города. Предлагаю самым представительным составов обсудить все возможные форматы работы и озвучить их 11 мая на Всероссийском форуме местных отделений партии, — подчеркнул глава барнаульских единороссов.

В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».

Масштабный диалог между активистами партии оценил депутат Государственной Думы Иван Лоор.

— На мой взгляд, с избранием Вячеслава Франка на должность секретаря Барнаульского местного отделения партии позиции «Единой России» сильно укрепились. Сегодня в Барнауле сложилась сильная партийная команда. Депутаты всех уровней власти работают на благо города и края. И с учетом выстроенной вертикали власти, когда в короткие сроки, иногда по одному звонку, решаются вопросы муниципалитета на уровне федерации, у нас есть все шансы и права на победу, — резюмировал парламентарий.

В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».
В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».

Секретарь Алтайского регионального отделения партии, председатель краевого Заксобрания Александр Романенко напомнил, что в этом году в регионе проходит самая масштабная муниципальная кампания, в ходе которой будут разыграны более 6 тыс. мандатов.

— Сегодняшним форумом мы начинаем большую избирательную кампанию. Как отметил Вячеслав Франк, в Барнауле — самая крупная партийная организация в регионе. Важно иметь представление о том, как будет развиваться наша краевая столица. Считаю главной задачей администрации города и депутатского корпуса — развитие города и благосостояние его жителей. Нам необходимо сформировать достойную команду единомышленников на предстоящие выборы в городскую думу, — подчеркнул он.

По итогам форума партийцы определили основные направления работы, а именно: гарантию ответственности кандидатов от «Единой России» за данные избирателям обещания, открытие общественных приемных партии в каждом районе, заимствование и сохранение лучших практик работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также ежегодные отчеты депутатов за реализацию городских проектов и усиление патриотической работы с молодежью.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость