Достойная команда: в Барнауле провели масштабный форум «Единой России»

В краевой столице прошел масштабный форум первичных отделений партий. Мероприятие состоялось по инициативе секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслава Франка. Форум объединил свыше 600 активистов всех «первичек» города, а также представителей общественных организацией, действующих депутатов Барнаульской гордумы, Алтайского краевого Заксобрания, Государственной Думы и зарегистрированных участников предварительного голосования партии.

Как отметил Вячеслав Франк, главной целью форума стало широкое обсуждение новых форм и методов работы партии.

— Мы давно не проводили таких встреч в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но сегодня, когда вирус отступает, нам важно посоветоваться с активистами партии, депутатами, общественниками, определить программные приоритеты, способы работы с нашими избирателями, ключевые направления деятельности на ближайший период. Нам уже сейчас есть что предложить горожанам, к примеру, расширение сети общественных приемных, создание общественных советов партии в районах города. Предлагаю самым представительным составов обсудить все возможные форматы работы и озвучить их 11 мая на Всероссийском форуме местных отделений партии, — подчеркнул глава барнаульских единороссов.

В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».

Масштабный диалог между активистами партии оценил депутат Государственной Думы Иван Лоор.

— На мой взгляд, с избранием Вячеслава Франка на должность секретаря Барнаульского местного отделения партии позиции «Единой России» сильно укрепились. Сегодня в Барнауле сложилась сильная партийная команда. Депутаты всех уровней власти работают на благо города и края. И с учетом выстроенной вертикали власти, когда в короткие сроки, иногда по одному звонку, решаются вопросы муниципалитета на уровне федерации, у нас есть все шансы и права на победу, — резюмировал парламентарий.

В Барнауле провели масштабный форум «Единой России». В Барнауле провели масштабный форум «Единой России». В Барнауле провели масштабный форум «Единой России». В Барнауле провели масштабный форум «Единой России». В Барнауле провели масштабный форум «Единой России». В Барнауле провели масштабный форум «Единой России».

Секретарь Алтайского регионального отделения партии, председатель краевого Заксобрания Александр Романенко напомнил, что в этом году в регионе проходит самая масштабная муниципальная кампания, в ходе которой будут разыграны более 6 тыс. мандатов.

— Сегодняшним форумом мы начинаем большую избирательную кампанию. Как отметил Вячеслав Франк, в Барнауле — самая крупная партийная организация в регионе. Важно иметь представление о том, как будет развиваться наша краевая столица. Считаю главной задачей администрации города и депутатского корпуса — развитие города и благосостояние его жителей. Нам необходимо сформировать достойную команду единомышленников на предстоящие выборы в городскую думу, — подчеркнул он.

По итогам форума партийцы определили основные направления работы, а именно: гарантию ответственности кандидатов от «Единой России» за данные избирателям обещания, открытие общественных приемных партии в каждом районе, заимствование и сохранение лучших практик работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также ежегодные отчеты депутатов за реализацию городских проектов и усиление патриотической работы с молодежью.